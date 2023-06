Agropoli, torna la "spiaggia solidale": stop alle barriere sul litorale L'impegno del Comune a favore delle persone con disabilità e associazioni del Terzo settore

Il Comune di Agropoli rinnova anche per il 2023 l'iniziativa “Spiaggia solidale”. Verrà riproposta, come di consueto su un’area demaniale in località San Marco, in adiacenza allo stabilimento balneare “Il Raggio Verde”. L’iniziativa è rivolta a persone con disabilità ed associazioni/enti del terzo settore per disabili e per minori a rischio e sotto tutela collocati presso strutture per minori.

Il servizio “Spiaggia solidale” sarà attivo dal 15 giugno al 31 agosto 2023. La spiaggia è attrezzata con ombrelloni e sedie, con discesa a mare idonea che consente di entrare in acqua e fare il bagno. Saranno accessibili e fruibili anche gli altri servizi dello stabilimento balneare.

«Riproponiamo - affermano il sindaco Roberto Mutalipassi e il vicesindaco nonché assessore alle Politiche sociali, Maria Giovanna D’Arienzo - un servizio molto apprezzato. La “Spiaggia solidale” ogni anno vede un’utenza sempre crescente dando risposte a persone con disabilità, come per minori che possono godere di un posto al sole in maniera completamente gratuita. Una mano tesa ai più deboli, un appuntamento importante che si rinnova grazie alla collaborazione tra pubblico e privato».