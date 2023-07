Verso il Contratto di fiume Picentino: l'incontro a Pontecagnano Un momento di confronto e negoziazione tra tutti gli attori e i cittadini coinvolti

Verso il contratto di fiume Picentino: in programma per venerdì 14 luglio, alle ore 17 presso la Mediateca Comunale Alda Merini, l'incontro divulgativo per il coinvolgimento delle parti private interessate.

Il Comune di Pontecagnano Faiano, capofila designato dal Comitato Promotore, e il GAL Colline Salernitane, nell’ambito del proprio ruolo di “tecnostruttura” ad esso affidato dai Comuni del sottobacino idrografico, hanno infatti dato appuntamento alle Associazioni Ambientaliste, le Organizzazioni Professionali, le Associazioni culturali, le Pro-Loco ed i cittadini per dare luogo a riflessioni ed adesioni alla progettualità in corso.

Il processo di costruzione del Contratto di Fiume si basa, infatti, sul confronto e sulla negoziazione tra tutti gli attori e i cittadini coinvolti, con l’obiettivo di attivare progetti di riqualificazione ambientale e territoriale, integrati nei contenuti e condivisi nelle modalità di decisione.

Inoltre, l’incontro rientra nelle attività, già pianificate, ed inerenti alla progettazione della nuova ipotesi di SSL di cui al Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014-2022 - Misura 19 - Sostegno allo Sviluppo locale LEADER Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo. Tipologia di intervento 19.1.1 - Supporto Preparatorio.

Questi i relatori dell'iniziativa:

Giuseppe Lanzara Sindaco di Pontecagnano Faiano e Capofila del Partenariato; Eligio Troisi / Coordinatore GAL Colline Salernitane; Giampiero Bruno / Soges S.p.a.; Roberto Gerundo UNISA DICIV; Franco Alfieri Presidente Provincia di Salerno; Franco Picarone Consigliere Regionale e Presidente Commissione Bilancio.

Da segnalare, in questi anni di lavoro, il contributo reso dall’Assessore all’Urbanistica Dario Vaccaro e dal Responsabile del Settore Pianificazione Urbanistica, Condono Edilizio e Demanio Marittimo Maurizio Pisaturo.

"Abbiamo lavorato lungamente per definire un programma d'azione condiviso e funzionale ai nostri obiettivi. Ovviamente grande attenzione sarà incentrata sulla questione messa in sicurezza rischio idrogeologico, bonifica corso d'acqua e fruizione della risorsa naturale mediante il progetto del lungo fiume. Inoltre, ribadiamo che lo faremo in coerenza ed in conformità con le normative ambientali esistenti", ha dichiarato l'Assessore al ramo Raffaele Sica.

"Ci apprestiamo a vivere un momento fondamentale per il prosieguo delle procedure del Contratto di Fiume, che sono strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali unitamente alla salvaguardia del rischio idraulico, apportando un notevole vantaggio per lo sviluppo locale. Siamo grati a tutti i relatori, persone di grande preparazione e competenza, che ci illustreranno modalità di adesione e vantaggi di questi strumenti utili alla salvaguardia ed all'evoluzione del territorio", ha affermato il Sindaco Giuseppe Lanzara.