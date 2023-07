Degrado in via Sammaro a Pontecagnano: rifiuti scoperti tra la vegetazione Una vera e propria discarica a cielo aperto, la denuncia dell'Accademia Kronos

Lotta al degrado nel Salernitano. Nei scorsi giorni, nel corso dei controlli ambientali, il personale del Nucleo Guardie Ambientali Accademia Kronos di Salerno è giunto in Via Sammaro nel comune di Pontecagnano-Faiano a seguito di alcune segnalazioni di residenti.

Sul posto è stata trovata una vera e propria discarica a cielo aperto: in un'area in evidente stato di abbandono, sono stati scoperti tra la vegetazione secca ingenti quantitativi di rifiuti riconducibili a diverse categorie merceologiche: inerti di origine edilizia, beni durevoli dismessi, rifiuti cartacei, ferro, plastica, parti di carrozzeria, carcasse di frigoriferi, imballaggi, etc.

Il personale hanno quindi documentato il tutto ed inviato la documentazione agli Enti preposti, chiedendo di attivare la bonifica del sito ed il ripristino dell'area.