Prosegue la messa in sicurezza della strada per il Monte Cervati Il commento del sindaco: Un momento atteso da anni dai cittadini

Proseguono celermente i lavori nel cantiere per la messa in sicurezza della strada per il Monte Cervati.

Dopo la pausa invernale i lavori hanno subito un’accelerazione al fine di rispettare i tempi di consegna dell’opera da parte della ditta esecutrice, la RTI Costruzioni Generali Sant’Angelo e Laganaro srl.

"Un cantiere complesso che porterà alla realizzazione e messa in sicurezza di 15 km circa di viabilità che conduce in vetta al Cervati. Un momento atteso da anni dai cittadini di Sanza", il commento del sindaco Esposito.