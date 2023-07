A fuoco la casa della responsabile "Leidaa" di Sapri: morti quattro cani La denuncia degli animalisti e dell'onorevole Brambilla: Incendio è doloso. Non ci faremo intimidire

A fuoco la casa della responsabile LE.I.D.A.A. di Sapri, Ana Crispino. A denunciare l'accaduto sono i rappresentanti dell'associazione animalista tramite la pagina social ufficiale della Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente.

La casa è andata completamente distrutta e nel rogo sono morti carbonizzati quattro cani, che tra pochi giorni sarebbero partiti per andare in adozione.

A commentare l'accaduto anche l'onorevole Michela Vittoria Brambilla, presidente dell'associazione

"L’incendio è doloso, - la denuncia - sono mesi che Ana riceve minacce da persone che non gradiscono la presenza dei cani. Ciò che è accaduto è talmente terribile da lasciarci esterrefatti, abbracciamo forte la nostra coraggiosa Ana e non ci faremo certo intimidire: faremo i tutto per identificare eventuali responsabili e continueremo a batterci per i più deboli in tutta Italia".