Ristrutturazione ufficio Lavori Pubblici: 2 milioni per l’ex asilo delle suore Nuovo finanziamento per il Comune di Pontecagnano

Il Comune di Pontecagnano Faiano ha ottenuto un finanziamento di ben 2 milioni di euro dalla Regione Campania per l'intervento di ristrutturazione ed efficientamento energetico dell'edificio Lavori Pubblici ed Ecologia (ex asilo Maria Pia di Savoia).

Tale cifra consentirà un importante passo avanti nell’ambito dell’adeguamento degli spazi che attualmente sono occupati da diversi uffici. Un’opportunità per ottimizzare il lavoro dei dipendenti e rendere più sicuro l’accesso degli utenti.

“Riparte il lavoro incessante per reperire fondi. Questa volta si efficienta ed adegua l'ufficio Lavori Pubblici. Un risultato frutto della sinergia tra uffici comunali, regionali ed il sempre attento e valido supporto del consigliere regionale Luca Cascone, uomo delle istituzioni sempre sensibile alle istanze del nostro territorio”, ha dichiarato l’Assessore al ramo Raffaele Sica.

“Grazie a questo finanziamento, avremo l'opportunità di migliorare lo stato degli uffici, rendendo più agevole e veloce la gestione delle attività legate ai lavori pubblici. Ci concentreremo anche sull'adozione di soluzioni ecologiche e a basso impatto ambientale, in linea con la nostra volontà di promuovere uno sviluppo green. Non dimentichiamo che la nostra attenzione è sempre rivolta al rispetto del pianeta ed a tutti gli strumenti che possano concorrere a renderlo maggiormente sano e vivibile. Rimodernare l’edificio significa renderlo migliore sotto tanti punti di vista, adeguandolo alle misure emanate in termini di resistenza, decoro, sostenibilità”, ha sottolineato il Sindaco

Giuseppe Lanzara.