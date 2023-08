Strada di collegamento Palomonte - autostrada, lavori fermi: la denuncia Il responsabile Noi Moderati Valitutto sollecita il completamento degli interventi

Lavori sul territorio di Palomonte, nella parte nord che collega con l’autostrada e che conduce a San Gregorio Magno e Ricigliano, fermi al palo. La denuncia arriva da Antonio Valitutto, responsabile Noi Moderati per l’Alto Sele.

«Sono lavori iniziati anni fa con un primo finanziamento che permise di iniziare i lavori da Contursi in direzione Perrazze e i primi 200 metri da Perrazze verso Contursi ma come spesso succede nella nostra Regione fu necessario un secondo finanziamento da parte della Provincia per gli interventi fino al confine di Palomonte – ha dichiarato Antonio Valitutto – Ora, resta un chilometro di strada su cui intervenire, quella che – se terminata per l’appunto – collegherebbe la parte nord di Palomonte con l’autostrada e avvicinerebbe allo stesso anche i comuni come san Gregorio Magno e Ricigliano, nonché la parte est di Colliano. Sono anni che si prova a sollecitare la Provincia affinché si disponga l’avvio dei lavori per l’ultimo tratto ma senza risultato, anzi siamo completamente dimenticati da un’ente che dovrebbe essere al nostro fianco e intervenire per quanto di competenza”.

Un impegno assunto ma senza successo dalla precedente amministrazione di Palomonte, ben 5 anni fa.

«Spero che la Provincia voglia provvedere a completare questa opera importante per il nostro territorio e mi faccio portavoce delle istanze, come esponente di Noi Moderati, della mia collettività presso la Provincia. È inammissibile che nel terzo decennio del 2000 vi siano strade di collegamento di primaria importanza che Palazzo Sant’Agostino mantiene nello stato di vere e proprie mulattiere», ha poi aggiunto il coordinatore Valitutto.