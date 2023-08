Lotta al degrado, ad Atrani un modulo per segnalare disservizi e problematiche Il cittadino potrà inviare segnalazioni circa il mancato ritiro o l'abbandono di rifiuti

È attivo ed accessibile anche tramite app MyAtrani-MyCity il servizio per segnalare disservizi e problematiche riguardanti il servizio di igiene ambientale gestito da Miramare Service Srl.

Accedendo dall’area riservata del sito istituzionale dell’Ente il cittadino potrà inoltrare, compilando un modulo, segnalazioni circa il mancato ritiro porta a porta delle frazioni interessate dal servizio, l’abbandono di sacchetti sul territorio e disservizi di varia natura.

Il cittadino, una volta registrato ed autenticato, potrà inviare foto, video e segnalazioni in base alla categoria selezionata, grazie anche alla presenza di una mappa interattiva con geolocalizzazioni e suggerimenti dei luoghi fornita direttamente da Google.

Il modulo delle segnalazioni consente al cittadino di favorire un’esperienza di servizio bidirezionale che permette uno smistamento diretto agli uffici di competenza delle segnalazioni inoltrate dai cittadini e permette all’Amministrazione di verificarne lo stato di ognuna, controllarne la visibilità e la risoluzione.

"Per agevolare la gestione del servizio di igiene ambientale si ricorda che, alla luce del riassetto generale e della messa in opera dell’isola ecologica di prossimità, l’orario di conferimento giornaliero (tranne la domenica) per B&B e strutture ricettive è stato esteso dalle 11 alle 13. Si invitano, pertanto, i gestori a rispettare tali orari e a comunicare agli ospiti il calendario corretto dei conferimenti", scrivono dal Comune.

I dettagli

Orari e modalità delle utenze domestiche restano le stesse: il centro di raccolta sarà aperto dalle 7 alle 10 il martedì per il conferimento di carta e cartone ed il venerdì per il vetro. La raccolta porta a porta viene effettuata per le frazioni umido (che va lasciato in sacchetto chiuso nel bidoncino antirandagismo davanti alla propria abitazione martedì, venerdì e domenica dalle ore 23.30); per metalli e plastica (lasciato in sacchetti chiusi il lunedì ed il mercoledì sempre dopo le 23.30); la frazione secco indifferenziato (il giovedì dalle 23.30). Per il ritiro di pannolini e pannoloni è previsto il conferimento il giovedì, congiunto alla frazione secca, ed il venerdì e la domenica in modo separato mediante sacchetti adeguati.

Per le utenze non domestiche, nello specifico bar e ristoranti, è previsto il ritiro delle frazioni adeguatamente differenziate tutti i giorni per il periodo estivo.

Si ricorda, infine, che l’abbandono di rifiuti sul territorio comunale al di fuori delle modalità e degli orari previsti è punito con sanzioni amministrative che possono essere comminate anche con l’ausilio delle telecamere di sorveglianza, oltre a rappresentare un atteggiamento irrispettoso di ogni convivenza civile.