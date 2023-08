Yacht rischia d'affondare: salvati i dieci a bordo, i ringraziamenti del sindaco E' successo a Camerota. Scarpitta: "Evitata una potenziale catastrofe ambientale e umana"

Uno yacht di circa 24 metri di lunghezza ha rischiato di affondare a poche centinaia di metri dal Porto di Marina di Camerota. E' successo il 14 agosto. L’imbarcazione ha iniziato ad imbarcare acqua improvvisamente, probabilmente a causa di una falla. Gli occupanti, 10 persone, sono stati tutti tratti in salvo dalla Guardia Costiera di Camerota.

Dopo i momenti di tensione, arriva il messaggio del sindaco del comune Cilentano, Mario Salvatore Scarpitta che ha voluto ringraziare tutti coloro che sono intervenuti per "un'operazione di salvataggio straordinaria".

Una tempestiva azione coordinata della Guardia Costiera che ha visto in prima linea gli operatori portuali, la società Marina Yachting e di tutti coloro che si sono uniti per questo sforzo, riuscendo così ad evitare una potenziale catastrofe ambientale e umana per il territorio.

Le parole del sindaco

"L'incidente con lo yacht in difficoltà avrebbe potuto avere conseguenze molto gravi, ma il vostro coraggio, la vostra competenza e la vostra determinazione hanno scongiurato tale scenario. - ha scritto via social il primo cittadino - Il fatto che siate intervenuti con tale prontezza e abilità dimostra il vostro impegno per la sicurezza marittima e la protezione dell'ambiente".

"Siamo consapevoli del lavoro intenso che avete svolto per trarre in salvo gli occupanti dello yacht e per prevenire l'inquinamento marino derivante da un possibile affondamento. La vostra dedizione e la vostra collaborazione nella gestione dell'emergenza sono un esempio di ciò che è possibile raggiungere quando la comunità si unisce in tempi di necessità", ha proseguito.

"Oltre al salvataggio degli individui a bordo, siete riusciti a preservare il nostro prezioso ambiente marino, proteggendo la fauna e la flora che rendono unico il nostro tratto di costa. La vostra azione ha sottolineato l'importanza di lavorare insieme per preservare la bellezza naturale che circonda la nostra comunità e che è fondamentale per il nostro benessere e per le future generazioni. Ancora una volta, vi ringrazio di cuore per il vostro impegno e la vostra determinazione. Continueremo a lavorare insieme per garantire la sicurezza, la prosperità e la bellezza del nostro amato territorio. Il vostro operato è un esempio brillante di ciò che possiamo raggiungere quando ci uniamo come una comunità unita", le parole della fascia tricolore.