Perde il Reddito e tenta il suicidio: arriva un'offerta di lavoro per la 55enne La donna è stata dimessa dal Ruggi e sarà ricevuta al Comune di Baronissi dal sindaco Valiante

La comunità di Baronissi tira un sospiro di sollievo. Arriva un lieto fine per la donna che, nei giorni scorsi, ha tentato il suicidio sui binari dopo aver perso il Reddito di Cittadinanza. La 55enne è stata dimessa dal “Ruggi d’Aragona” di Salerno ed ha fatto ritorno a casa.

I ringraziamenti del sindaco e la proposta di lavoro

“Desidero ringraziare di cuore i medici e il personale sanitario del Ruggi (in primis la dottoressa Perrotta e la dottoressa Cardaropoli) che hanno assistito in maniera professionale e amorevole la signora. Un grazie grande - scrive il sindaco Gianfranco Valiante - anche al personale ferroviario che non ha lesinato aiuto e solidarietà; particolare gratitudine al macchinista del treno che, abilmente, è riuscito a evitare l’investimento”.

Poi l'annuncio: “Lunedì o martedì prossimi riceveremo in Comune la “nostra” per ascoltarla e assicurarle il massimo e concreto sostegno che mai, invero, aveva richiesto agli uffici comunali”.

E la bella notizia, una proposta di lavoro che sarebbe arrivata, tramite il consigliere comunale Serafino De Salvo, da un ristorante-braceria della zona: “Ho letto poco fa’, con molta soddisfazione, da uno scritto del collega De Salvo, della disponibilità e di un’offerta di lavoro alla nostra concittadina da parte di un imprenditore locale. E’ la vera concreta solidarietà. Sono le cose belle della vita. La trepidazione e l’ansia della intera città, in apprensione per una vita umana, può dirsi fortunatamente alle spalle. E ora il resto!”.