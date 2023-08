Valle dell'Irno a lutto: addio ad Antonio Aliberti, fondatore de "Il Punto" Il cordoglio dei sindaci del territorio: Persona sempre disponibile e vicina ai bisogni del prossimo

La città di Baronissi e l'intera Valle dell'Irno piangono la scomparsa di Antonio Aliberti. Per anni è stato presidente de “Il Punto”, associazione che ha contribuito a fondare. Era un volto simbolo del volontariato nel territorio ed ha avuto un ruolo di rilievo nella vita politica essendo stato anche consigliere e assessore.

Si è spento in un ospedale di Roma, dove aveva subito una delicata operazione al cervello: aveva 69 anni.

I funerali si svolgeranno mercoledì 30 agosto a Baronissi.

Il cordoglio del sindaco di Baronissi

“Abbattuto da un male crudele, ci lascia prematuramente Antonio Aliberti. Una figura storica della nostra città, fondatore e presidente fino a qualche anno fa’ dell’Associazione “Il Punto”, presidente dell’Anpa”, da sempre impegnato nel sociale con grande dedizione verso le persone deboli. Piangiamo la scomparsa di Antonio insieme alla moglie signora Lina, ai due figli Domenico e Tommaso, ai familiari tutti ai quali ci associamo nel dolore”, scrive Valiante.

Dolore a Pellezzano, il sindaco: "Vicino ai bisogni delle persone"

"La prematura scomparsa di Antonio Aliberti, da anni impegnato sul territorio della Valle dell'Irno come fondatore e già presidente dell'associazione di volontariato IL PUNTO, lascia un vuoto enorme in tutti i noi. Ad Antonio, tra l'laltro, prima ancora che come amministratore pubblico, ero legato da un vincolo particolare, avendo svolto proprio presso l'Associazione Il Punto il mio anno di leva come obiettore di coscienza. Ed è stato allora che ho conosciuto una persona sempre disponibile, sempre pronta a mettersi al servizio del prossimo, vicino ai bisogni delle persone, legato in maniera viscerale al suo territorio. Alla sua famiglia, a tutta la comunità dell'associazione Il Punto, il mio abbraccio e le mie piu' sentite condoglianze", il messaggio di dolore affidato ai social del sindaco Francesco Morra.