Adeguamento sismico della caserma di Pellezzano: presto il via ai lavori Morra: "Intervento necessario per consegnare alle nostre forze dell’ordine una struttura sicura!

Pellezzano continua a rifarsi il look con l’apertura di nuovi cantieri che, poco alla volta, stanno ridisegnando il volto di un intero territorio rendendolo più gradevole e soprattutto più sicuro. Come i lavori di manutenzione straordinaria che riguardano il completamento per l’adeguamento dalla sicurezza sismica di un edificio strategico alla frazione Coperchia, adibito a caserma dei carabinieri.

Parla il sindaco Morra

“Un altro importante lavoro avrà presto inizio – ha dichiarato il Sindaco Francesco Morra – Le priorità della nostra agenda di Governo riguardano soprattutto il tema della sicurezza ed è per questo motivo che con apposita delibera di Giunta, l’organismo decisionale, nel marzo scorso, ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria che riguardano il completamento per l’adeguamento dalla sicurezza sismica dell’edificio adibito a caserma dei carabinieri a Coperchia. Un intervento necessario per consegnare agli esponenti delle nostre forze dell’ordine una struttura sicura nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia antisismica”.

“Anche in questa occasione – ha aggiunto il Primo Cittadino – sento il dovere di ringraziare l’ing. Giovanni Pierro, progettista e direttore dei lavori, l’ing. Giuseppe Mautone, collaudatore statico e il Rup del nostro Ente architetto Alfonso Landi per aver seguito tutte le fasi della progettazione e messa in opera dei lavori. Un ringraziamento che si estende anche alla “Napoli Group s.a.s.”, ditta aggiudicataria dell’appalto per l’esecuzione di questo intervento”.

I dettagli

L’intervento, finanziato con l’utilizzo delle economiche derivanti dalla chiusura degli interventi già finanziati con Decreto del Capo Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali del Ministero dell’Interno e con imputazione della spesa ad apposite voci di bilancio, comporta una spesa complessiva di 156mila euro con inizio dei lavori previsti lunedì 28 agosto 2023 e la fine degli stessi previsti entro il 24 aprile del prossimo anno.