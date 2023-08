Via telefoni e videogame: i bambini rivivono i giochi di una volta con gli scout L’iniziativa rientra nel cartellone degli appuntamenti d’estate di Nocera Superiore

Nell’epoca dei nativi digitali, della frenesia social e dei gaming on-line, quello di domenica 3 settembre, a Nocera Superiore, per i bambini sarà un viaggio nel tempo alla riscoperta dei giochi di una volta in compagnia degli Scout.

Dal tiro alla fune alla corsa coi sacchi, da rubabandiera alla campana: sarà un pomeriggio diverso quello che vivranno tanti “lupetti” nell’area parcheggio di via Risorgimento, a Pareti, sotto la guida vigile del gruppo Scout Agesci di Nocera Superiore.

L’iniziativa rientra nel cartellone degli appuntamenti d’estate organizzato dall’Amministrazione Cuofano.

Il commento del sindaco Cuofano

«Non solo musica e balli, ma anche momenti di socialità per i ragazzi – sottolinea il Sindaco – impegnati, prima, con le attività nei Centri estivi e domenica, invece, con gli Scout per una giornata diversa, lontana da smartphone e dispositivi digitali, ma più vicina alle tradizioni, ai giochi di una volta che univano le persone senza essere “in chat” o “in rete” come accade oggi. Abbiamo pensato di organizzare questo pomeriggio con gli Scout per i valori trasmessi dalla cultura dello scoutismo: l’amicizia, la tolleranza, lo spirito di lealtà, l’impegno civico, il rispetto per l’ambiente e delle cose, la vita di gruppo. Tra l’altro, proprio Nocera Superiore vanta una riconosciuta tradizione scoutista: a luglio scorso, infatti, una giovane concittadina, Arianna, è stata una delle italiane invitata come ambasciatrice nazionale al raduno mondiale degli Scout svoltosi in Corea del Sud».