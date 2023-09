Cane smarrito ritrovato ucciso a Sassano, il Comune: Rabbia e profonda tristezza L'appello dell'amministrazione: Fornire ogni dettaglio utile per individuare i colpevoli

Rabbia e profonda tristezza, sono questi i sentimenti che accomunano la comunità di Sassano dopo il ritrovamento del piccolo Mister, il cagnolino scomparso oltre un mese fa, senza vita con uno spago al collo.

L'amara scoperta è stata fatta da un pastore sull’argine del fiume nella frazione Silla del Comune.

L'ira dell'amministrazione e l'appello: Fornire ogni dettaglio utile per individuare i colpevoli

"Impossibile non provare indigazione, rabbia e profonda tristezza per la morte violenta del piccolo Mister, il cagnolino scomparso oltre un mese fa che la sua famiglia non aveva mai smesso di cercare, sperando un giorno di riportarlo finalmente a casa", ha scritto via social il Comune.

"Oggi, purtroppo, non ci resta che sperare che vengano trovati e condannati aspramente coloro che hanno commesso questo vile gesto. - da qui l'appello rivolto alla cittadinanza - Per questo, chiediamo ai nostri concittadini di fornire ogni dettaglio utile alle autorità per individuare i colpevoli e di denunciare, ora e sempre, chi commette atrocità e maltrattamenti sugli animali".