Criticità nel trasporto pubblico e disagi per utenti: Atrani scrive a Sita Sud Le richieste in vista dell'imminente inizio dell’anno scolastico

Lunghe attese sotto il sole cocente, mancanza di pensiline per ripararsi dalle intemperie, assenza di paline per indicare fermate ed orari dei bus. Un’estate di fuoco, iniziata già a marzo, per residenti e turisti quella che sta per terminare e che restituisce spunti di polemica per le stesse ataviche problematiche con cui la Costiera Amalfitana convive da troppo tempo. Un’estate quasi finita che, però, non segna la fine della stagione turistica ed impone delle riflessioni imprescindibili in vista dell’imminente inizio dell’anno scolastico, della persistente chiusura al transito regolare dei mezzi da e per Ravello/Scala (escluse navette e bus di piccole dimensioni) e della chiusura dalle 8 alle 16 della statale 163 poco dopo Maiori per i lavori urgenti dopo la devastazione di Ferragosto.

Cosa aspetta residenti, lavoratori pendolari e turisti nei prossimi mesi? Quali sono le criticità più urgenti che potrebbero essere, almeno in parte, risolte? Proprio per garantire all’utenza una maggiore attenzione e chiarezza, il Comune di Atrani ha inviato una nota a Sita Sud, invitando l’azienda a fornire alcuni dettagli sui servizi di trasporto pubblico forniti.

È palese che la mancanza di informazioni dettagliate sugli orari di transito nelle fermate intermedie causa disagi significativi ai passeggeri che utilizzano il servizio e si ritrovano ad attendere, spesso per ore, senza alcuna idea di quando arriverà il prossimo autobus.

In più, la sezione del sito internet relativa agli avvisi all’utenza viene aggiornato con una lentezza tale da risultare del tutto inefficace per reperire informazioni, e soprattutto non prevede alcuna traduzione in inglese; i turisti, così come anche i tanti pendolari, sono costretti a rivolgersi agli autisti direttamente a bordo dei bus, aumentando le condizioni di stress e tensioni continue a cui vengono sottoposti i conducenti anche perché gli stessi, spesso, conoscono l’inglese in maniera approssimativa. Il numero verde fornito dall’azienda nell’apposita sezione del sito internet, inoltre, poco giova a chi vuole reperire informazioni: non vi sono specifiche circa gli orari di funzionamento e troppo spesso non si riceve alcuna risposta.

Una situazione di caos che, ogni anno, amplifica le tante altre criticità irrisolte dell’intero sistema della mobilità da Vietri a Sorrento e non restituisce un’immagine all’altezza della fama internazionale dei nostri bellissimi luoghi.

“È importante sottolineare che, diversamente rispetto a quanto avviene altrove, la Costiera Amalfitana non è dotata di paline/pensiline intelligenti con pannelli elettronici collegati a un sistema centrale di monitoraggio dei bus: sarebbe auspicabile quanto prima una valutazione circa la fattibilità di questo sistema anche per la Costiera Amalfitana; ciò implicherebbe, finalmente, la sostituzione del parco automezzi obsoleto ancora in circolazione, con un impatto positivo anche in termini di sostenibilità ambientale. La comunicazione in tempo reale degli orari di transito migliorerebbe certamente la pianificazione dei viaggi dei passeggeri ed eviterebbe molte delle situazioni di tensione a cui spesso ci troviamo ad assistere” dichiara il vicesindaco ed assessore alla mobilità del piccolo centro costiero, Michele Siravo.

Si tratta di piccole misure che potrebbero realmente attenuare i disagi ai tanti utenti che utilizzano quotidianamente il servizio pubblico reso da Sita Sud per spostarsi ogni giorno. Soprattutto se paragonate ai 100 milioni investiti per grandi progetti sulla mobilità in Costiera Amalfitana che, forse, in un lontano futuro, potrebbero venire effettivamente realizzati.

“Siamo certi che Sita Sud abbia a cuore quanto noi il miglioramento dell’esperienza di viaggio dei tanti lavoratori pendolari e dei turisti, di Atrani e non solo, che ogni giorno scelgono di spostarsi con il servizio pubblico; speriamo possa rispondere in breve tempo alle nostre richieste” conclude Siravo.

Nello specifico si richiede all’Azienda di fornire dettagli riguardanti:

Tratta Amalfi - Salerno e Napoli: indicare i nuovi orari di partenza degli autobus che effettuano questa tratta, specificando se passano per Cetara o transitano per la strada Provinciale Nuova Chiunzi. Inoltre, indicare gli orari presumibili di transito e le fermate intermedie nelle località di Atrani, Minori, Maiori, Cetara e Vietri.

Tratta Amalfi - Maiori e viceversa: indicare gli orari degli autobus che collegano Amalfi a Maiori e viceversa, insieme agli orari di transito e fermata previsti nei comuni di Atrani, Maiori e Minori.

Tratta Amalfi - Scala/Ravello (Pontone) e Amalfi - Ravello/Scala (transito per strada Provinciale Nuova Chiunzi): fornire gli orari degli autobus, inclusi gli orari presumibili di transito nei vari comuni e fermate intermedie; con riguardo alla medesima tratta (Amalfi – Scala/Ravello) e conoscere se sono stati introdotti bus/navette sostitutive e, nel caso, di indicare le tratte e gli orari.