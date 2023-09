Sassano a lutto per la morte di Giovanni Pinto, rinviato Settembre al Borgo L'imprenditore ha perso la vita in un drammatico incidente, la vicinanza del sindaco alla famiglia

La comunità di Sassano è in lutto per la morte dell’imprenditore Giovanni Pinto, avvenuta a Ceraso a causa di un tragico incidente. Allevatore e commerciante di fieno, lascia la moglie e due figli. “A nome mio e di tutta l’amministrazione comunale – commenta il sindaco Domenico Rubino- esprimo il più sentito cordoglio alla moglie, ai figli e ai familiari di Giovanni, persona conosciuta e stimata da tutti. Ancora una volta, purtroppo, una tragedia colpisce la nostra comunità. Considerato l'evento drammatico che si è verificato, non ci sentiamo di riempire il centro storico di festa proprio nei giorni in cui si svolgeranno i funerali del nostro caro Giovanni. Pertanto, di comune accordo con tutte le associazioni abbiamo deciso di rimandare alla prossima settimana la manifestazione «Settembre al Borgo»”.

L’evento “Settembre al Borgo”, appuntamento in programma a Sassano dall’8 al 10 settembre e inserito nel progetto “Viaggio nel Vallo di Diano”, è dunque rinviato e non avrà luogo questo fine settimana. Nei prossimi giorni saranno ufficializzate le nuove date della manifestazione.