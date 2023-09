Scarpate ferroviarie nel degrado a Baronissi, sanzionata Rfi: "Irresponsabile" La denuncia del sindaco Valiante: "Sorda a qualsiasi forma di collaborazione”

Il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante denuncia lo stato di degrado in cui versano le scarpate ferroviarie lungo la tratta urbana della linea ferrata di Baronissi e sanziona RFI per inadempienza all'ordinanza sindacale riguardante il rischio incendi.

La denuncia del sindaco Valiante

“Riceviamo numerose lagnanze e segnalazioni da parte dei cittadini residenti in via Ferreria, don Minzoni, San Francesco e non solo – spiega il sindaco Valiante – nel tratto ferrato che va da via Ferreria a via Cutinelli, nonostante le numerose sollecitazioni e diffide, alcuna manutenzione o pulizia è stata mai programmata, determinando condizioni igienico – sanitarie preoccupanti, con la vegetazione che sconfina pericolosamente in aree pubbliche e private ed è sede prediletta di topi e serpenti. RFI – a cui abbiamo scritto per segnalare la precarietà igienico sanitaria delle scarpate, ci ha risposto di aver fissato il sopralluogo tra un mese, il 5 ottobre prossimo. Eppure, non molti mesi fa, un albero è già crollato sui binari, all'altezza del Parco del Ciliegio, creando non pochi disagi. Evidentemente non è servito. Non vi è alcuna cura da parte di Rfi. Il degrado delle aree di competenza in pieno centro urbano fa da contraltare ad una città che manteniamo pulita e ordinata. Non curanti dell'ordinanza sindacale notificata – conclude Valiante - non ci resta che denunciare i fatti per la tutela della pubblica incolumità a rischio. Procederemo a sanzionare RFI che è sorda a qualsiasi forma di collaborazione”.