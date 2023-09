Tratto Amalfitana ancora chiuso: parte il collegamento marittimo straordinario Il Comune di Praiano ha istituito delle linee traghetto dalla Praia fino al porto di Amalfi

Continuano i disagi sull'Amalfitana: la Ss163 è attualmente interessata, al km 24.400, da lavori nel tratto della Q8 all'altezza di Conca dei Marini. Il transito è interrotto per Amalfi al fine di intervenire – in capo a Terzi – sui costoni rocciosi attigui alla statale, anche in relazione all'incendio che ha colpito l'area nel corso del mese di agosto.

Dai comuni provano quindi a correre ai ripari: "Non sappiamo quando e se sarà previsto un senso unico alternato", ha sottolineato la sindaca del Comune di Praiano Anna Maria Caso.

Per questo, è stato istituito un collegamento marittimo straordinario dalla Praia per il porto di Amalfi.

"Questo per alleviare le enormi difficoltà che le nostre comunità stanno vivendo. Soprattutto per i lavoratori pendolari e gli studenti - ha aggiunto la fascia tricolore - Domani (oggi ndr) si riaprono le scuole ed è importante cominciare bene, o almeno, cominciare".

I dettagli

Istituzione linee traghetto da Praiano (Marina di Praia) ad Amalfi (porto)

A far data dal 11 Settembre 2023 e fino alla riapertura della statale anche in senso alternato i seguenti accosti straordinari:

AMALFI – PRAIANO (Banchina Praia) Part. Ore 7:00 – 10:15 – 13:00 – 16:45

PRAIANO (Banchina Praia) – AMALFI Part. Ore 7:20 – 10:45 – 13:30 - 17:15

Ai passeggeri sarà applicata una tariffa di €5.00 per persona per tratta, applicando alla stessa una riduzione del 50% agli alunni ed ai pendolari (2,50 Euro).