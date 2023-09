Corbara, cinque consiglieri comunali aderiscono al Partito Democratico L'ufficializzazione è avvenuta alla presenza di Piero De Luca e Vincenzo Luciano

Cinque consiglieri comunali di Corbara hanno aderito al Partito Democratico. L'ufficializzazione è avvenuta a Salerno, alla presenza del deputato Piero De Luca e del segretario provinciale Vincenzo Luciano. La delegazione corbarese è composta dal vicesindaco Manuela Zanin e dai consiglieri Antonio Caso, Pina Giordano, Matteo Milione e Sandro Padovano.

I neo iscritti al Pd non comporranno un gruppo politico in seno al consiglio comunale, tenuto conto della matrice civica della lista "Alba Corbarese" che si presentò alle elezioni comunali nell'ottobre 2021 con la rielezione del sindaco Pietro Pentangelo.

«Aderiamo con fiducia al Pd che rappresenta e tutela i più alti valori di partecipazione democratica e sociale con uno spazio concreto di dialogo costruttivo e propositivo. Lavoriamo per realizzare a Corbara un laboratorio di idee e di progetti, in cui le diverse storie politiche, culturali ed umane che sono venute a formarlo diventano fattore di arricchimento - dichiarano gli amministratori che hanno aderito al Pd -. Cittadinanza e inclusione sono per noi quella leva necessaria per un nuovo civismo e per garantire opportunità per i nostri concittadini. Tutto il nostro sguardo è rivolto al presente e al futuro della nostra Corbara per dare dignità alle persone, un sostegno ai giovani che hanno necessità di essere accompagnati perché linfa di vitalità e fondamentali per la nostra comunità. Siamo consapevoli che negli scenari complessi del mondo globalizzato non esistono solamente nuovi problemi, ma anche nuove opportunità che vanno colte e sostenute. Una società giusta, nel mondo contemporaneo, non può che essere una società dell’accoglienza, dell’integrazione e coesione che intendiamo sostenere come i valori progressisti e per affrontare le tante sfide ambientali, culturali e di sviluppo del nostro territorio che amiamo profondamente. Nessuno va lasciato solo ed agiremo nel solco del grande senso di appartenenza della comunità corbarese. Ecco perché dedicheremo tutte le nostre energie per la nostra Corbara, in un dialogo continuo con un grande partito radicato in Italia e dalla forte identità».