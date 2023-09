Eboli, torna Sport Open Day - Life your game A ideare l'iniziativa l'Associazione Sportiva Glia Amici del mare e il circolo velico Fiv

Sport, tecnica, educazione, divertimento, passione. Questi e tanti altri sono gli stimoli e gli interessi, personali e di squadra, che gravitano intorno allo Sport Open Day la manifestazione all'insegna dell'educazione sportiva nella quale saranno presentate varie discipline: dal Surf al Kite Surf passando per Wind Surf, Sup, Beach Volley, Skate, Fitness e Calcio, Bike, Box, Rugby, Salvamento e Triathlon.

Sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre torna Sport Open Day la due giorni dedicata alla promozione della pratica sportiva, intesa come strumento di diffusione di stili di vita sani, ma soprattutto di socializzazione e di contatto con l’ambiente che ci circonda.

Dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia da Covid-19 la kermesse sportiva che quest’anno giunge alla sua XVI edizione come di consueto si svolgerà a Marina di Eboli, presso il Bagno Trentotto.

Ad ideare ed organizzare Sport Open Day l’associazione sportiva e scuola di kitesurf Gli Amici del Mare e il circolo velico FIV punto di riferimento per quanti praticano sport velici, sul territorio provinciale e non solo.

La due giorni si svolge con il patrocinio di Regione Campania, Unione Europea, Provincia di Salerno, Comune di Eboli, Regione Campania Ente Riserve Naturali - Foce Sele - Tanagro - Monti Eremita - Marzano, Capitaneria di Porto Guardia Costiera Salerno e vanta la collaborazione fattiva di decine di professionisti del settore e appassionati di sport.

Sport Open Day, che è diventato negli anni un vero e proprio palcoscenico anche per le aziende produttrici di attrezzature tecniche e per la promozione turistica del territorio e dei servizi ad esso connessi, si presenta ufficialmente domenica 24 settembre alle ore 11.00 presso Bagno Trentotto, in via Francesco Mimbelli, Marina di Eboli.

Prendono parte alla conferenza stampa il Presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri, il Consigliere regionale Tommaso Pellegrino, il Consigliere provinciale Filomena Rosamilia, il Presidente dell’Ente Riserva Sele Tanagro Monti Eremita Marzano Antonio Briscione, il Sindaco di Battipaglia Cecilia Francese, il Sindaco di Eboli Mario Conte, diversi amministratori locali e rappresentanti istituzionali dei Comuni della Valle del Sele e degli Alburni.

A fare gli onori di casa Daniele Sgroia ed Emiliano Mazzariello ideatori di Sport Open Day e patron di Bagno Trentotto.