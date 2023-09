Castel San Giorgio: al via la messa in sicurezza dei versanti collinari Partono i lavori per scongiurare cadute di massi e dilavamenti

Entrano nella fase operativa i lavori di messa in sicurezza dei versanti collinari di Castel San Giorgio.

In totale, per scongiurare cadute massi e dilavamenti, l'amministrazione guidata da Paola Lanzara ha ottenuto fondi per circa 2 milioni e 300 mila euro.

«Questa mattina i lavori sono entrati nella fase operativa, in questi mesi la ditta appaltatrice ha effettuato numerosi sopralluoghi e individuato tutti i punti maggiormente a rischio-ha dichiarato il sindaco Paola Lanzara -. L'elicottero ha fatto in modo che tutti i materiali occorrenti per la realizzazione delle barriere paramassi venissero trasportati sulle alture. Lunedì mattina toccherà ai rocciatori iniziare a lavorare all'ancoraggio dei cavi d'acciaio e delle paratie. Vorrei rassicurare tutti i cittadini ed i residenti a ridosso delle colline,-ha aggiunto il primo cittadino - se dovessero avvertire delle vibrazioni, saranno dovute unicamente ai lavori in corso.

Il rischio idrogeologico del territorio comunale e gli interventi di mitigazione restano uno dei principali obiettivi della nostra amministrazione. In 6 anni e pochi mesi siamo riusciti ad ottenere importanti finanziamenti per dare risposte alla cittadinanza sul fronte del dissesto.

Dopo aver dato in appalto i lavori del primo lotto, per circa 600 mila euro, ed ottenuto un secondo finanziamento di altri 800 mila euro, è arrivata la terza tranche di finanziamento, per ulteriori 800 mila euro, che consentiranno la messa in sicurezza di tutti i versanti collinari da Trivio a Cortedomini.

Un risultato straordinario e senza precedenti, ottenuto grazie al lavoro sinergico svolto dall'amministrazione comunale tutta, dall'assessore Domenico Sellitto, dall'assessore Gilda Tranzillo nel precedente mandato, dal comandante della polizia locale Giuseppe Contaldi e dagli uffici comunali preposti.

Il rischio idrogeologico è stato da sempre la nostra prima preoccupazione, certamente un ente da solo non può fare molto, per questo, dall'inizio del mio mandato, ho cercato di ottenere fondi destinati proprio alla messa in sicurezza dei versanti collinari.

Il nostro patrimonio boschivo ha ricevuto duri colpi inferti da incendi devastanti, di qui la preoccupazione e l'allerta massima che ci hanno portato a mettere a punto le progettualità che abbiamo candidato a finanziamento. La sicurezza dei cittadini sarà sempre la nostra priorità» - ha concluso il sindaco Paola Lanzara.