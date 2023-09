L'incasso delle partite di calcio del San Marzano alle donne vittime di violenza L'iniziativa della società ed il plauso del comune

In una dimostrazione di impegno sociale senza precedenti, il San Marzano Calcio e il suo presidente Felice Romano hanno annunciato un'iniziativa straordinaria volta a combattere la violenza di genere. La società calcistica ha deciso di organizzare una serie di iniziative di sensibilizzazione lungo tutta la stagione, dimostrando che la lotta contro la violenza di genere è un impegno costante e non limitato a una sola giornata.

Questo impegno ha trovato un forte sostegno nella sindaca di San Marzano sul Sarno, Carmela Zuottolo, che è stata di persona a casa delle due donne ed ha promesso di non lasciarle sole, al di là di ogni ruolo istituzionale o appartenenza territoriale.

Il San Marzano Calcio, a partire da questa domenica, durante la partita di campionato contro il Cassino, ha stabilito che una parte dei proventi verrà devoluta in beneficenza alle due donne originarie di San Marzano sul Sarno, che sono state vittime di una orrenda violenza familiare.

Questo atto di generosità e solidarietà è stato accolto con grande entusiasmo dalla sindaca Zuottolo, che ha sottolineato quanto sia importante la collaborazione tra le istituzioni locali ed ogni tipo di organizzazione, sportiva e non, per affrontare il problema della violenza ed ogni fine di solidarietà sul territorio.

"Innanzitutto come donna del Sud, che conosce bene le dinamiche psicologiche nelle quali spesso rimangono imbrigliate le donne, mogli, figlie e madri, oltre che come avvocato con specifica formazione in diritto della famiglia e delle persone e già presidente - negli anni passati - della commissione comunale per le Pari opportunità di San Marzano sul Sarno, non posso che essere soddisfatta ed orgogliosa di questa iniziativa in cui si dimostra che ogni composizione sociale (cittadini, associazioni, enti di solidarietà ed istituzioni) - in questo caso anche il calcio - può essere uno strumento potente per contribuire al cambiamento sociale. Ancora una volta parole che si concretizzano in fatti".

La sindaca Zuottolo ha concluso sottolineando l'importanza di unirsi nella lotta contro la violenza di genere , ogni forma di violenza, e ha invitato quanti piu cittadini a partecipare dimostrando così l'unione ed il cuore della comunità di San Marzano sul Sarno "Nessuno è lasciato solo. Mai. E lo si può dimostrare in vari modi, anche attraverso lo sport", ha spiegato.