Tutela animali: Sterilizzazione e microchippatura cani e gatti a Pontecagnano Due giornate dedicate al contenimento numerico ed al controllo degli animali da compagnia

Il 3 ed il 5 ottobre i proprietari di cani e gatti potranno recarsi presso l’Ambulatorio Carmine Longo di S. Antonio (Via Posidonia, 12) per usufruire, a titolo gratuito, dei servizi di sterilizzazione e microchippatura.

L’Asl Salerno Azienda Sanitaria Locale ed il Comune di Pontecagnano Faiano, unitamente all’associazionismo locale, hanno infatti provveduto ad organizzare due giornate dedicate al contenimento numerico ed al controllo degli animali da compagnia.

Sarà possibile effettuare apposita prenotazione contattando il numero 3923910953 e fissando un appuntamento nei giorni previsti, rispettando i seguenti orari): 9.00/13.00.

“Abbiamo sottoscritto una importante intesa con gli organi preposti per offrire un’opportunità importante in termini medici e sociali”, ha dichiarato l’Assessora alla Tutela degli Animali Roberta D’Amico.

“Lo abbiamo fatto perché il randagismo costituisce un problema rilevante, a cui dobbiamo far fronte in maniera preventiva, anche con la collaborazione dei cittadini, cui chiediamo di aderire in massa per arginare il fenomeno della riproduzione incontrollata degli amici a quattro zampe sul nostro territorio”.

Similare la posizione del Sindaco Giuseppe Lanzara: “La nostra Amministrazione vanta da diversi mesi a questa parte una delega specifica sulla salvaguardia delle specie animali presenti a Pontecagnano Faiano. Questo perché conosciamo a fondo quanti e quali siano i problemi che sorgono in conseguenza di maltrattamenti, abbandoni e via discorrendo. Non possiamo non ringraziare il Responsabile UOSD Vet. 3, Dott. Gerardo Paraggio, ed il referente dell’Associazione Carmine Longo, il Sig. Alfonso, che si dedicano alla causa, ciascuno nei rispettivi ruoli e competenze, con dedizione e consapevolezza”.