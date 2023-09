Ponti "Ficarola", "Massa Vetere" e "Calibri", via ai lavori sulla dorsale L'intervento dell'Anas sull'Aulettese prevede un investimento di 11 milioni di euro

Lungo la strada statale 19/TER “Dorsale Aulettese” è in fase di ultimazione la prima parte dell’intervento di manutenzione programmata sul ponte ‘Ficarola’ – situato tra il km 10,920 ed il km 11,140 – che permetterà la riapertura della tratta stradale, a senso unico alternato, a partire dal prossimo 31 ottobre.

Lo rende noto Anas. Nell’ambito dell’appalto – per un investimento complessivo di 11 milioni di euro – rientrano anche i lavori in corso, fino alla prossima primavera, sul ponte ‘Massa Vetere’ (dal km 8,351 al km 9,795) e quelli sul Calibri (dal km 8,351 al km 7,556) da avviare a partire dal prossimo mese di febbraio, con il completamento complessivo degli interventi sul ‘Ficarola’.

Il calendario delle attività è stato ribadito anche questa mattina dal responsabile di Anas Campania, Nicola Montesano, durante un programmato incontro con il sindaco di Caggiano, Modesto Lamattina.

"Le attività principali consistono in ripristini corticali anche mediante demolizione controllata di porzioni di calcestruzzo e successivo ripristino, nella sostituzione di alcuni appoggi e giunti di dilatazione mediante il sollevamento dell’impalcato, nella sostituzione delle barriere di sicurezza con barriere adeguate alle normative vigenti, oltre ad impermeabilizzazioni dell’impalcato e rifacimento della nuova pavimentazione - si legge in una nota di Anas -. Obiettivo degli interventi: innalzare gli standard di sicurezza e percorribilità della arteria stradale, oltre ad eliminare la precedente limitazione in vigore per la circolazione dei mezzi pesanti".