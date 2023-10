Operazione coda libera, cani tenuti in condizioni di degrado: scattano sanzioni I controlli del Nucleo Provinciale Guardie Zoofile Ambientali nel Salernitano

Una nuova operazione a tutela degli animali d'affezione da parte del Nucleo Provinciale Guardie Zoofile Ambientali, ha interessato in questi giorni i comuni di Campagna, Contursi, Oliveto Citra, Buccino ed Eboli.

Numerosi i detentori che sono stati identificati, massima attenzione anche alle condizioni dei cani padronali. Nel corso dell'operazione sono stati poi scoperti diversi cani da guardiania e utilizzati per la caccia che vivevano in una situazione di estremo degrado e in condizioni molto precarie.

Dai controlli è emerso che i cani appartenevano ad un unico detentore. Le guardie sono quindi intervenute per interrompere le modalità di detenzione a cui erano costretti gli animali, pesanti sanzioni sono poi state elevate.

"Situazioni - dichiara il Presidente della Sezione Provinciale Accademia Kronos di Salerno, Sig. Alfonso De Bartolomeis - che potranno essere corrette e contrastate unicamente con una mirata e ramificata azione di sensibilizzazione a partire dalle scuole ma, anche attraverso costanti controlli ed azioni di controllo grazie all'impegno delle Guardie Zoofile".