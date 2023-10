Partono i lavori di pulizia delle caditoie a Montecorvino Rovella L'intervento al fine di scongiurare disagi in caso di forti piogge

Al via i lavori di pulizia delle caditoie su tutto il territorio di Montecorvino Rovella. L'intervento è stato pianificato dall'amministrazione comunale al fine di scongiurare disagi in caso di forti piogge o fenomeni atmosferici violenti.

Contestualmente si sta procedendo con la pulizia dei cassonetti carrellati, avviata nei giorni scorsi.

«Con gli interventi in questione - sottolineano il sindaco, Martino D'Onofrio, e il vicesindaco, Corrado Volpicelli - proseguiamo sul percorso di prevenzione per evitare di intervenire in emergenza. L'obiettivo, come sempre, è ridurre al minimo i disagi per i cittadini»