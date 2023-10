Io non rischio: a Baronissi buone pratiche di protezione civile L'appuntamento è al Parco della Rinascita. Il sindaco: "La sicurezza è un impegno collettivo”

Il 14 e il 15 ottobre migliaia di volontari scenderanno in più di 1000 piazze italiane a diffondere le buone pratiche di protezione civile. La manifestazione “Io non rischio” farà tappa anche a Baronissi: l’appuntamento è al Parco della Rinascita, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.00 con i volontari del Nucleo comunale di protezione civile e dell'Associazione Il Punto.

"La sicurezza è un impegno collettivo”

“E' l’occasione per conoscere più da vicino il sistema di protezione civile – afferma il sindaco Gianfranco Valiante – e per imparare a fronteggiare situazioni di pericolo con comportamenti corretti da adottare in caso di calamità. La cultura della prevenzione deve sempre più orientare le scelte quotidiane. Invitiamo tutti a partecipare attivamente a questa campagna: la sicurezza è un impegno collettivo”.

“Uno dei principali fattori di rischio – commenta l'assessore alla protezione civile Giuseppe Giordano - è costituito proprio dal modo errato di reagire agli eventi, per questo informare di più e meglio significa agire concretamente per una maggior consapevolezza sui comportamenti da adottare e sul rispetto delle norme di sicurezza nelle diverse situazioni”.