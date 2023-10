Rimodulazione della giunta comunale a San Marzano sul Sarno La sindaca Carmela Zuottolo: "Lavoreremo ancora più incisivamente per la comunità"

In una mossa finalizzata a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'amministrazione comunale, la sindaca di San Marzano sul Sarno, Carmela Zuottolo, ha effettuato una rideterminazione delle deleghe assegnate ai componenti della giunta comunale. La rimodulazione delle deleghe ha l'obiettivo di migliorare il servizio fornito ai cittadini.

Nessun assessore è stato rimosso dalla giunta comunale, ma sono state apportate alcune modifiche mirate per garantire una gestione più efficace delle diverse aree di competenza.

Marco Laquinandi, vicesindaco, è stato incaricato delle seguenti responsabilità: Lavori pubblici, Gestione delle infrastrutture energetiche e reti, Polizia locale, Viabilità e Sicurezza urbana, Parchi e ville, Protezione civile, Politiche associative. Francesca Barretta assumerà le seguenti deleghe: Edilizia scolastica, Cultura, Politiche sanitarie, Affari generali e Personale. Andrea Oliva sarà responsabile di Igiene urbana, Verde pubblico e Contenzioso. Angela Maria Calabrese si occuperà di Innovazione tecnologica, Attività produttive, Commercio, Mercato settimanale, Mercato ortofrutticolo, Distretti commerciali e turistici, Manutenzione e decoro urbano, Eventi e Spettacolo. Lucia Vastola avrà il compito di gestire le Politiche scolastiche, la Manutenzione scolastica, le Pari opportunità e le politiche Agricole.

Il commento della fascia tricolore

"Queste modifiche sono state apportate con l'obiettivo di favorire una maggiore sinergia e coordinamento tra le varie aree di competenza, per promuovere un'azione più incisiva nei settori cruciali per la comunità. La mia amministrazione comunale rimarrà aperta al dialogo e alla collaborazione e lavorerà con dedizione per il benessere di San Marzano sul Sarno", ha detto la sindaca Zuottolo.

"Le polemiche sterili non ci interessano. Invito tutti i componenti del consiglio comunale a concentrarsi sulle esigenze concrete della comunità per lavorare insieme per il bene della città".