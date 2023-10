Viabilità a Montecorvino, al via la riqualificazione di via Recco a San Martino I lavori hanno visto il rifacimento della sede stradale al fine di migliorare la sicurezza

Al via i lavori di riqualificazione di via Recco a San Martino a Montecorvino Rovella. I lavori hanno visto il rifacimento della sede stradale al fine di migliorare la sicurezza per gli automobilisti.

Nei prossimi giorni, sempre a San Martino, partiranno i lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico in località Santo Spirito, per i quali il Comune di Montecorvino Rovella ha ottenuto un finanziamento nell'ambito del Pnrr.

«Proseguiamo con impegno e dedizione per il miglioramento della viabilità sul territorio comunale» affermano il sindaco, Martino D'Onofrio, e l'assessore ai Lavori Pubblici, Carmine Falabella. «Nelle prossime settimane - aggiungono - i lavori interesseranno altre aree del nostro territorio. La sicurezza degli automobilisti e dei pedoni è per noi una priorità».