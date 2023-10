Io non rischio: la campagna della protezione civile fa tappa ad Atrani Volontari in piazza per diffondere cultura della prevenzione e buone pratiche

Fa tappa anche ad Atrani la campagna di comunicazione pubblica “Io non rischio”, con cui la Protezione Civile vuole promuovere e diffondere tra la popolazione la cultura della prevenzione e ridurre gli effetti dei rischi naturali.

Sabato 14 e domenica 15, dalle 10.30 alle 14 i Volontari saranno in Piazza Umberto I per dare alla cittadinanza l’opportunità di apprendere le azioni e comportamenti corretti con cui ciascuno di noi può fare la differenza nella sicurezza propria e dell’intera comunità in caso di eventi come terremoto, alluvione, maremoto, incendi boschivi e rischio vulcanico. Attraverso messaggi semplici, chiari e riconoscibili i Volontari metteranno a disposizione una preziosa “cassetta degli attrezzi”, da utilizzare per noi e per gli altri in caso di necessità.

La consapevolezza dei rischi, su cui si fonda una solida cultura della prevenzione, nel borgo più piccolo d’Italia non può prescindere dalla questione del dissesto idrogeologico. Sarà proprio questa l’importante tematica affrontata dai volontari dell’Associazione P.A. Millennium Costa d’Amalfi, in collaborazione con il Comune di Atrani: un’occasione unica per acquisire informazioni preziose sui corretti comportamenti da tenere in caso di allerta e situazioni di pericolo.