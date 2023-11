Campolongo Hospital eccelle nel settore delle protesi di spalla E' la terza struttura in Italia per numero di interventi annui secondo la classifica Agenas

Terzo anno consecutivo di grandi traguardi per il Campolongo Hospital che anche quest’anno si conferma in cima alla classifica dell’Agenas*, (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali), mantenendo la posizione di prestigio come terza struttura in Italia per numero di interventi annui di protesi di spalla, come già avvenuto nell’anno 2022. Una grande conferma.

“L'impegno costante per l'eccellenza medica e l'attenzione ai pazienti sono valori fondamentali presso il Campolongo Hospital. Questo ennesimo riconoscimento è la dimostrazione dell'approccio dedicato e della competenza del personale medico e chirurgico della struttura che lavora incessantemente per alzare sempre di più gli standard”, afferma Maura Camisa, Vice direttrice generale della struttura.

Le protesi di spalla sono procedure chirurgiche complesse che richiedono una notevole esperienza e una rigorosa attenzione ai dettagli. Il Campolongo Hospital ha sempre mantenuto uno standard elevato in questo campo, offrendo ai pazienti risultati eccezionali e un recupero ottimale a 360 gradi. La presa in carico del paziente non si limita al solo intervento, ma comprende l’intero processo di recupero grazie a programmi riabilitativi di altissimo livello che permettono un migliore recupero funzionale e una ripresa più rapida della propria quotidianità.

Il Dr. Alfonso Maria Romano, chirurgo ortopedico e specialista in chirurgia protesica e artroscopica mini invasiva, ha dichiarato: "Siamo onorati di essere riconosciuti ancora una volta come una delle principali strutture in Italia per le protesi di spalla con ben 273 interventi eseguiti come da fonte Agenas. Questo risultato riflette il nostro impegno continuo per la qualità, la sicurezza e l'efficacia dei trattamenti che offriamo ai nostri pazienti ed è ancora più significativo se si pensa che i numeri sono relativi solo ad interventi in elezione non avendo al Campolongo hospital un’unità di traumatologia. È un grande traguardo sia per la regione Campania, sia per l’intero Sud Italia”.

Il Campolongo Hospital ringrazia tutte le risorse umane, i pazienti e tutti coloro i quali hanno contribuito al raggiungimento di questo straordinario traguardo. Guardando al futuro, continueremo a lavorare instancabilmente per migliorare la qualità della vita dei pazienti e raggiungere nuovi obiettivi nel campo della chirurgia e della riabilitazione. L’uso dell’alta tecnologia è, infatti, uno dei principali investimenti che ha portato il Campolongo Hospital verso un processo costante di crescita sempre più all’avanguardia. Una scommessa coraggiosa fatta tanti anni fa che continua a regalare grandi emozioni.