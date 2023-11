Cani randagi a Baronissi, la denuncia di un cittadino: Aggredita una bambina Il sindaco: La situazione è sicuramente incresciosa. A breve a problema affrontato e risolto

"Sono mesi che nel quartiere Cariti avvengono, con cadenza quotidiana, aggressioni da parte di branchi di cani randagi di stazza medio/grande, già denunciati presso la polizia municipale, ma nessuno fa nulla. Stamattina è stata aggredita una bambina che, in preda alla paura, ha abbandonato zainetto e cartellina correndo via. Prima che qualcuno si faccia male, con relative conseguenzde, andrebbe fatto qualcosa", è quanto viene denuncia, via social, da un cittadino di Baronissi che, sulla pagina ufficiale del sindaco Gianfranco Valiante ha condiviso lo sfogo.

Si tratta, come si evince dal post, di un problema più volte segnalato da parte dei residenti del Comune. Il primo cittadino ha quindi voluto tranquillizzare la cittadinanza rispondendo alla segnalazione:

"La situazione è sicuramente incresciosa ma, voglio tranquillizzare, è attenzionata. - le parole della fascia tricolore - Sarò e saremo però tutti piu’ sereni, a breve, a problema affrontato e risolto".