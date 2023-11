Doposcuola sociale e supporto psicologico: 2 importanti progetti a Pontecagnano I minori al centro dell'impegno dell'amministrazione Lanzara

Questa mattina, presso la Casa Comunale, si è svolta la conferenza di presentazione di due importanti progetti legati ai settori dell'Istruzione e delle Politiche Sociali.

Si tratta, nello specifico, del doposcuola sociale e del supporto psicologico, ovvero di due interventi che intendono insistere sul tema del sostegno ai minori ed alle famiglie.

Entrambe le misure saranno estese a tutti e tre gli Istituti Comprensivi presenti sul territorio: A. Moscati, Picentia ed E. Pimentel Fonseca.

I prgetti

La prima, in particolare, riguarderà l'opportunità di accogliere nelle rispettive sedi operatori qualificati in grado di sostenere le alunne e gli alunni nel percorso di studi. Il servizio riguarderà complessivamente 90 studenti, individuati dai docenti nell'ambito delle scuole primarie di primo grado. Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì e costituiranno anche un'occasione di socializzazione e confronto con altre ragazze e ragazzi, in un clima di studio e gioco.

Altra opportunità per gli Istituti sarà quella di poter usufruire della figura di una/uno psicologa/o presso i rispettivi plessi. La/lo specialista sarà presente una volta a settimana da qui per due anni. Anche in questo caso, l'intento principale resta quello di supportare i giovani in un percorso mirato al benessere, oltre le problematiche più ricorrenti come l'emarginazione, la devianza, la solitudine, etc.

Parla l'amministrazione

“Continuiamo a produrre risultati importanti, che gratificano il lavoro condiviso di una serie di attori che ci tengo a ringraziare: le Dirigenti Antonietta Cembalo, Ginevra De Majo -rappresentata oggi dalla Prof.ssa Teresa Aliberti- e Raffaela Luciano, ma anche gli uffici comunali nella persona del Responsabile Tommaso Maioriello, nonché i referenti di Saremo Alberi, Vincenzo Aliberti, e Progetto 2000, Federica Alfano. Inutile sottolineare che abbiamo individuato realtà strutturate e pronte per erogare servizi efficienti, in linea con richieste precise e non derogabili. Resta una grande soddisfazione il raggiungimento di questi due fondamentali traguardi e la volontà di fare sempre il possibile per le nostre famiglie", ha dichiarato l'Assessora all'Istruzione ed alle Politiche Sociali Gerarda Sica.

Dello stesso avviso il Sindaco Giuseppe Lanzara: "Ci sono temi che vanno trattati con senso di responsabilità e competenza: affidare i nostri giovani nelle mani di operatori, educatori e psicologi, comporta scelte decise e decisive. Siamo certi, dunque, di aver individuato le strade giuste e, soprattutto, di poter incidere positivamente su situazioni che maggiormente meritano il nostro aiuto. Chiaramente questa non è che una piccola parte di un progetto ancora più ampio, che ci vede costantemente impegnati in favore dell'istruzione, della formazione, della cultura e di tutte quelle politiche che sono vicine alle fasce che più necessitano il nostro sostegno".