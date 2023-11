Masso in bilico sull'Amalfitana, fumata nera: Statale chiusa fino a giovedì L'annuncio del Comune: la roccia è stata frantumata, ma serviranno altri lavori sul costone

Brutte notizie per residenti e turisti della Costiera Amalfitana. II masso in bilico sull'Avvocatella, che ha provocato in questi giorni lo stop alla circolazione sulla Statale 163, continua ad influenzare negativamente gli spostamenti.

In una nota, infatti, il Comune di Amalfi ha fatto sapere che la strada resterà chiusa almeno fino a giovedì. Servirà dunque un supplemento di pazienza per tutti.

"Il masso trattenuto dalle reti metalliche è stato completamente demolito. I tecnici, dopo sopralluogo sul posto, hanno valutato il da farsi, in relazione alle opere provvisionali e alla ricostruzione della sottofondazione della pedonale sovrastante - ha fatto sapere l'amministrazione guidata dal sindaco Daniele Milano -. Per consentire queste operazioni, è necessario tenere la strada chiusa sicuramente per almeno altri due giorni. Salvo imprevisti, si presume di poter riaprire con eventuali finestre orarie da giovedì 16 novembre".