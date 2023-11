Prignano Cilento: senza stipendio i lavoratori dell'igiene ambientale La Csa Fiadel Salerno Sud in prima linea per tutelare i diritti delle maestranze

La Csa Fiadel Salerno Sud ha annunciato l'avvio della procedura di raffreddamento dei conflitti a seguito del mancato pagamento delle spettanze retributive, per lo scorso mese di settembre, dei dipendenti della GF Scavi, impegnati nel servizio di igiene ambientale nel territorio comunale di Prignano Cilento.

La situazione, emersa dalla precedente richiesta di pagamento diretto dei lavoratori inviata alla stazione appaltante e all'azienda GF Scavi, ha spinto il sindacato di categoria a chiedere un incontro urgente con l'amministrazione comunale di Prignano Cilento e l'azienda stessa. L'obiettivo dell'incontro è avviare la procedura di raffreddamento dei conflitti al fine di risolvere la problematica legata al mancato versamento delle retribuzioni dei dipendenti.

Nel frattempo, la GF Scavi è stata destinataria di una richiesta di pagamento diretto dei lavoratori da parte della Csa Fiadel Salerno Sud. Il sindacato ha evidenziato la gravità della situazione, sottolineando che il mancato pagamento delle retribuzioni per lo scorso mese di settembre è non solo pregiudizievole per i lavoratori ma aggrava ulteriormente una situazione già difficile.

Nel frattempo, la situazione, comunicata anche alla Prefettura, continua a tenere alta l'attenzione pubblica sulla questione dei diritti dei lavoratori nel settore della raccolta e spazzamento rifiuti. La Csa Fiadel Salerno Sud sarà chiamata a esprimersi in merito, e l'evolversi della vicenda verrà monitorato con attenzione nelle prossime settimane.