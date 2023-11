Pontecagnano, una panchina azzurra per sensibilizzare sulla sindrome di Sjögren Lanzara: "Un oggetto che diventa simbolo, il nono in tutta Italia, di solidarietà e vicinanza"

Da oggi anche i giardini di Via Carducci, a Pontecagnano, avranno una panchina azzurra, simbolo della lotta e della sensibilizzazione sulla Sindrome di Sjögren.

Continuano a crescere le sedute blu, in provincia di Salerno, dedicate alla lotta di questa malattia infiammatoria che colpisce le ghiandole esocrine del corpo che producono saliva e lacrime, producendo come conseguenza bocca ed occhi molto secchi, stanchezza, problemi alle articolazioni ed altri disturbi importanti.

E' la nona panchina in tutta Italia

"Grazie alla Presidentessa dell’Associazione Nazionale A.N.I.Ma.S.S. ODV Lucia Marotta, abbiamo inaugurato un oggetto che diventa simbolo -il nono in tutta Italia- di solidarietà e vicinanza verso chi vive questa terribile condizione. - ha commentato il sindaco Lanzara - Un plauso, infine, alla Dirigente Scolastica Antonietta Cembalo, agli insegnanti ed agli alunni dell’I.C. Eleonora Pimentel Fonseca per aver aderito a questa iniziativa e, come sempre, ai componenti dell’Amministrazione Comunale che si sono spesi per rendere questo piccolo progetto una bella realtà".