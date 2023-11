Eboli si appresta a cambiare volto: prosegue l'iter del nuovo Puc Il sindaco: Uno strumento indispensabile per la crescita e lo sviluppo della nostra Città

"Una sfida storica per la nostra Città", è il commento del sindaco Mario Conte in merito all'iter del nuovo Puc. Dopo decenni, infatti, Eboli si appresta ad avere un nuovo Piano Urbanistico Comunale.

"Sin dal nostro insediamento abbiamo avviato tutto l’iter per l’approvazione del Piano Urbanistico Comunale che non viene approvato da vent'anni. È uno strumento indispensabile per la crescita e lo sviluppo della nostra Città, che deve guardare all’intera Piana del Sele e non solo al suo territorio", scrive il sindaco.

"Abbiamo discusso con gli imprenditori agricoli, Organizzazioni Produttive e tecnici sul come valorizzare l’Agroalimentare che sul nostro territorio è un volano straordinario per l’economia dell’Italia", spiega il primo cittadino.

L’obiettivo è quello di tutelare le produzioni con la salvaguardia del terreno agricolo e dell'ambiente, senza vincoli irragionevoli, liberando risorse ed energie per nuovi investimenti e creare un sistema innfrastrutturale ed economico che avvantaggi, ancora di più, la Città.

"Continueremo nelle prossime settimane a discutere del Piano Urbanistico Comunale con tutta la Città, perché vogliamo che sia quanto più condiviso con i vari comparti interessati", conclude la fascia tricolore.