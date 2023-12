San Marzano sul Sarno, tre nuovi defibrillatori installati in città Si allarga la rete di "cardioprotezione" per garantire la salute dei cittadini

La gestione commissariale del Comune di San Marzano sul Sarno non impedisce all'Ente di mettere in campo iniziative di valore per la comunità dell'agro.

Via libera infatti all'installazione di tre nuovi defibrillatori, ad alto contenuto tecnologico, che vanno ad aggiungersi ai dispositivi già esistenti e funzionanti.

"L’azione di pronto intervento, a garanzia della salute dei cittadini, nasce dall’esigenza di assicurare un congruo numero di dispositivi in un territorio ad alta densità abitativa - si legge nella nota stampa a corredo dell'iniziativa -. Le nuove installazioni hanno riguardato le zone di Piazza Umberto I, Piazza Amendola e Parco Urbano. Tali dispositivi, dotati di tecnologia di geolocalizzazione degli utenti (gps), si aggiungono a quelli attualmente dislocati nella sede della protezione civile comunale e nei plessi scolastici".

L'obiettivo è ampliare la rete di "cardioprotezione" sul territorio comunale di San Marzano sul Sarno, grazie alla collaborazione tra Comune, operatori del 118 e protezione civile.