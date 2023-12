Pellezzano: presentato il programma di Telethon 2023 Il sindaco: "Siamo in prima linea per la maratona"

Presentato, stamattina, presso il Comune di Pellezzano, nel corso di una conferenza stampa, l’edizione Telethon 2023.

Sono intervenuti il Sindaco Francesco Morra e il coordinatore della Sezione Telethon Pellezzano, il Consigliere Comunale Marco Rago che hanno illustrato gli eventi del calendario di questa nuova edizione della maratona Telethon 2023.

“Anche quest’anno – ha detto il Primo Cittadino – il nostro territorio e il Comune di Pellezzano sono in prima linea per la maratona Telethon 2023, la cui inaugurazione ufficiale avverrà lunedì prossimo con una madrina d’eccezione: la bella e brava conduttrice RAI Lorena Bianchetti. Seguiranno una serie di appuntamenti che coinvolgeranno gli studenti dell’Istituto Comprensivo e le varie associazioni presenti sul nostro territorio. Ringrazio sin d’ora tutti coloro che permetteranno la buona riuscita di questa nuova edizione. Pellezzano c’è e ci sarà sempre per la lotta alle malattie genetiche rare”.

“Tutto pronto per la maratona telethon 2023 – ha dichiarato Marco Rago - Tanti gli eventi, gli incontri e le manifestazioni di solidarietà su tutto il territorio pellezzanese che faranno da contenitore a storie di sensibilità e attenzione alla causa di Telethon. Grazie all' importante presenza di diverse realtà territoriali come sponsor dell’ evento, alla buona azione dei volontari della sezione Telethon Pellezzano, al Comune e all'Istituto comprensivo di Pellezzano e a quanti in diversi modi e a vario titolo concorrono a sostenere la ricerca contro le malattie genetiche rare”.