Natale e solidarietà a Castellabate: strenna natalizia e pacchi dono alimentari Il sindaco Rizzo: "Un piccolo gesto può davvero fare la differenza per tanti"

ASi avvicina il periodo più bello dell’anno, atteso da grandi e piccini per la sua atmosfera magica in grado di fare sognare ad occhi aperti. Il Natale se per la maggior parte delle persone è felicità, allegria e spensieratezza, per altre può essere momento di preoccupazione, tristezza e solitudine. Alla luce di ciò, in un’importante festività come questa, la solidarietà riveste un ruolo cruciale perché tutti riescano a vivere il Natale in serenità e spensieratezza. Gli anziani ultraottantacinquenni e le persone diversamente abili devono sentirsi parte attiva della comunità: saranno loro, infatti, a ricevere la strenna natalizia, un piccolo dono come segno concreto di vicinanza. Per rendere il loro Natale più sereno e tranquillo verranno consegnati alle famiglie meno fortunate pacchi alimentari, grazie alla sinergia e collaborazione tra amministrazione comunale e Caritas Interparrocchiale Beato Simeone.

Perché davvero questo Natale possa essere il più felice e sereno per tutti.

“La nostra attenzione deve essere rivolta sempre e prioritariamente ai meno fortunati, soprattutto a Natale. Un piccolo dono per gli anziani e le persone diversamente abili per farli sentire parte della comunità, dei pacchi alimentari alle famiglie indigenti del Comune perché possano trascorrere più serenamente e felicemente le festività natalizie. Un piccolo gesto può davvero fare la differenza per tanti” dichiara il Sindaco Marco Rizzo.

“Dopo l’iniziativa del giocattolo sospeso dedicata ai bambini abbiamo voluto che gli anziani, i diversamente abili e le famiglie meno fortunate ricevessero un piccolo pensiero per Natale. Queste iniziative hanno l’obiettivo di includere e far sentire tutti parte della nostra comunità. La solidarietà deve poter guidare le nostre azioni sempre, soprattutto a Natale” afferma l’Assessore Marianna Carbutti.