Furti nel Cilento, arrestato l'autore: il plauso del sindaco di Castellabate Beccato grazie alla videosorveglianza, l'annuncio del primo cittadino: "Presto nuove telecamere"

Diverse le operazioni condotte dai Carabinieri che si sono concluse con successo nel territorio del Cilento. L’ultima è quella che ha portato all’arresto, a Marcianise, di un uomo ritenuto l’autore di diversi furti nel Cilento nei mesi scorsi, anche a Castellabate.

Un notevole lavoro investigativo portato avanti per diversi mesi dai Carabinieri della locale Stazione di Castellabate guidati dal Maresciallo Marco Cesa, coordinati dalla Compagnia di Agropoli a guida del Capitano Giuseppe Colella. Dopo l'arresto, arriva il plauso alle forze dell'ordine dell'amministrazione comunale:

Videosorveglianza strumento essenziale per la tutela, l'annuncio: "Presto nuove telecamere"

"Alla luce di quanto accaduto, - sottolinea il primo cittadino - la videosorveglianza risulta essere strumento essenziale per la tutela della sicurezza e per l’attività investigativa. Il territorio di Castellabate continuerà a servirsi di videosorveglianza, come strumento a supporto delle forze dell’ordine, per essere sempre più sicuro e tranquillo per tutti tutto l’anno, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza. A breve saranno installate anche altre telecamere di ultima generazione per il controllo in maniera attiva e costante di tutto il nostro territorio".

I complimenti spettano ai militari che hanno condotto questa indagine e, in generale, per tutto l’operato svolto soprattutto in estate per garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica.

“Un’operazione conclusasi con grande successo grazie alla certosina attività investigativa condotta dai Carabinieri di Castellabate a comando del Maresciallo Marco Cesa, coordinati dal Comando di Agropoli a guida del Capitano Giuseppe Colella. Mi congratulo vivamente con loro per questo brillante risultato, ma soprattutto li ringrazio per il supporto e la collaborazione che offrono quotidianamente per rendere i nostri territori sempre più sicuri. Consapevoli dell’importanza della videosorveglianza sia come deterrente per la criminalità che come strumento utile all’identificazione in corso di indagine, continueremo a rendere Castellabate sempre più videosorvegliata in maniera attiva, affinché possa essere più sicura e tranquilla per tutti, residenti e non, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso di persone”, afferma il Sindaco Marco Rizzo.