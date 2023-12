Gemellaggio tra Positano e Thurnau: il sindaco Guida vola in Germania Si rinnova il legame di stima ed amicizia che oramai da decenni contraddistingue i territori

Si rinnova il gemellaggio tra Positano e la città di Thurnau, il sindaco del comune della Costiera Amalfitana Giuseppe Guida si è recato in Germania, accompagnato da una delegazione positanese, nel piccolo centro tedesco ubicato nel Land della Baviera, "per rinnovare annualmente il legame di stima ed amicizia che oramai da decenni contraddistingue i nostri territori", scrive il Comune via social.

"Il Sindaco Giuseppe Guida si è recato a Thurnau, insieme al Consigliere Stefano Attanasio, per portare personalmente i più calorosi saluti a nome dell’amministrazione comunale e di tutta Positano e trascorrere insieme qualche giorno tra visite e scoperte delle principali attrazioni della città. - fanno sapere dal Comune - Il gemellaggio con Thurnau ha oramai superato le barriere istituzionali di un mero collegamento tra enti, ma si è rafforzato sempre di più negli anni, portando avanti i valori della condivisione e della reciproca fratellanza tra le nostre cittadine, tanto da poterci sicuramente definire veri Amici!

Un gemellaggio che viene tramandato alle nuove generazioni, affinché si possa proseguire l’obiettivo comune di collaborazione e mantenere vivo lo spirito di concreta vicinanza tra i nostri popoli".