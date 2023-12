Nocera Inferiore, approvati 9 progetti esecutivi di interventi previsti nel DUP “Entriamo nel vivo di quel disegno di città su cui abbiamo basato la nostra azione di governo”

L’Amministrazione Comunale procede con l’approvazione di progetti esecutivi relativi agli obiettivi del Documento Unico di Programmazione. Sono nove le delibere approvate ieri dalla Giunta Comunale, che ridisegnano numerose e significative aree della città.



I primi tre progetti riguardano interventi di manutenzione straordinaria delle seguenti strutture: canile municipale, per un costo complessivo di 100.000,00 euro; prefabbricati pesanti di Montevescovado, con l’adeguamento funzionale degli impianti tecnologici, per un importo totale di 250.000,00 euro; edifici scolastici di proprietà dell’Ente, per un adeguamento alle norme di sicurezza e per l’efficientamento degli impianti tecnologici, per un impegno economico di 250.000,00 euro.



Tra gli esecutivi approvati figurano anche i progetti di riqualificazione di tre piazze importanti della città: piazza Sant’Antonio, piazzetta Petrosini e piazza Maestri del Lavoro.

Le voci dell'amministrazione

«Per piazza Sant’Antonio è prevista la sistemazione a verde dell’intera area e la realizzazione di nuovi sotto servizi con la pavimentazione e la definizione di nuovi percorsi pedonali, l’installazione di panchine e arredo urbano per riconvertire in zona di fruibilità sociale l’attuale parcheggio disordinato di autovetture, per un costo complessivo di 300.000,00 euro» dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici, Gianluca Perna.



«Il progetto di piazzetta Petrosini e piazza Maestri del Lavoro stanzia 150.000,00 euro per l’annualità 2023 per gli interventi di riorganizzazione delle aree pedonali e carrabili, accrescendo gli spazi destinati al passeggio, con l’obiettivo prioritario di recuperare lo spazio urbano di largo via Petrosini, area centrale del contesto urbano» spiega Luciano Passero, presidente della Commissione Consiliare Lavori Pubblici.



Dopo i lavori di messa in sicurezza del Complesso Conventuale di San Giovanni in Parco del 2016, l’Amministrazione Comunale approva il progetto esecutivo dei lavori di completamento strutturale del Monastero Benedettino, per un costo complessivo di 205.000,00 euro. Tale intervento consentirà di dare seguito al collaudo strutturale finale, sospeso per il mancato completamento delle opere, propedeutico all’acquisizione del certificato di agibilità della struttura, demandando a successivo progetto di completamento le opere di rifinitura rimanenti.



Ancora, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di recupero di aree di parcheggio in via Napoli, per un impegno economico di 250.000,00 euro.



Infine, la Giunta ha approvato l’esecutivo per la sostituzione del ponte sul Canale dei Corvi in via Fratelli Buscetto, per un costo complessivo di 443.122,83 euro.



«Il progetto riguarda la sostituzione del ponte sull’Alveo Comune Nocerino in via Fratelli Buscetto, che rappresenta, con l’aumento del livello idraulico, un impedimento allo scorrere delle acque del canale. L’obiettivo è l’adeguamento al quadro normativo in materia per eliminare il rischio di inondazione in caso di piogge abbondanti e la messa in sicurezza di tanti residenti dell’area – dichiara il Sindaco Paolo De Maio e prosegue – stiamo attuando il programma triennale delle Opere Pubbliche 2023/2025, entrando nel vivo di quel disegno di città su cui abbiamo basato la nostra azione di governo».