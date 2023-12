Scafati, il luogotenente Pasquale Alò è il neo Comandante della Polizia locale Presentato anche il nuovo responsabile del Settore Urbanistica, arch. Gino Di Donna

Questa mattina, a Scafati, il Sindaco Pasquale Aliberti ha presentato alla stampa il neo Comandante del Polizia locale, luogotenente Pasquale Alò, ed il neo Responsabile del Settore Urbanistica, arch. Gino Di Donna.

Il messaggio del sindaco Aliberti

"Nell'ambito di un potenziamento dell'organigramma comunale, siamo orgogliosi che due professionisti di così alto spessore abbiano scelto e accettato di venire a Scafati. Ringrazio il Comandante Pasquale Alò, già vice comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Scafati, arrivato con la consapevolezza delle attese che ha nei suoi confronti una Città intera. Sarà un valido aiuto in termini di professionalità ed esperienza per la Polizia Municipale. - ha scritto via social il primo cittadino - Entro il mese di marzo, con il nuovo piano assunzionale, contiamo di destinare il 40% del personale alla polizia municipale: questo significa altri 10 agenti da aggiungere ai 35 già in organico. Un grazie anche all'architetto Gino Di Donna, nuovo dirigente dell'ufficio Urbanistica, una persona perbene, grande conoscitore della materia. Darà slancio a tutte le pratiche di edilizia privata che attendono risposte, velocizzando le istanze. Uno degli obiettivi primari del settore sarà di certo l'adozione del Puc, sul quale il Comune di Scafati è in notevole ritardo e che sarà, invece, uno dei primi atti da promuovere".