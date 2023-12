Una piccola Pompei nel Presepe del Ciliegio di Baronissi Tra gli eventi natalizi immancabili i progetti dedicati alla solidarietà



Una piccola Pompei si schiude ai visitatori nel presepe del Ciliegio a Baronissi, inaugurato lo scorso 8 dicembre. Una zona riproduce il Termopolio di Pompei restituendo un brano di vita quotidiana straordinario. Le immagini degli animali spiccano ai lati di una ninfa marina a cavallo. L'altra sorpresa la regalano i dolia, le grandi giare di terracotta, incassate nel bancone. Un'opera bellissima nella Piccola Betlemme che resterà aperta al pubblico fino al 14 gennaio con i suoi pastori ad altezza uomo, lavorati e decorati a mano.

Promosso dal Comune di Baronissi è realizzato con la collaborazione delle associazioni e delle scuole del territorio ed è curato dalle associazioni Pro Loco Baronissi, Progetto Sud, Madre Terra, Due dei Principati, Un Cuore a cavallo, con la partecipazione dell'artista Raffaele Iannone.



Non mancheranno gli appuntamenti dedicati alla solidarietà promossi nell'ambito della Maratona Telethon. Per tutto il weekend, laboratori Creativi a cura di Irno Comix. Lunedì 18 dicembre, alle ore 19.00, concerto del Quintetto di sassofoni “Sonora Junior Sax”; martedì 19 dicembre, concerto dell'Associazione Insieme per Caso e del Coro Musica In del maestro Biagio Capacchione. Entrambi gli appuntamenti - dedicati alla raccolta fondi per la ricerca scientifica sulle malattie genetiche - si terranno in aula consiliare a palazzo di città dalle ore 19.