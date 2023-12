Cade un grande cipresso in piazza: paura a Sanza L'arbusto spezzato dal forte vento, sfiorata la tragedia

Questa mattina si è sfiorata la tragedia in piazza San Francesco a Sanza, un grosso cipresso, a causa del forte vento si è spezzato precipitando al suolo. L'arbusto è finito dinanzi alla porta di ingresso dell'antico monastero. Fortunatamente in quel momento nessuno stava passando in quel punto e non si registrano dunque feriti. Ad annunciare quanto accaduto è stato proprio il Comune sulla sua pagina social.