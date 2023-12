Cava de' Tirreni: si anima il presepe vivente di Case Trezza Il sindaco: "Uno dei più belli della nostra Regione e non solo"

Presentata stamattina, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo di Città di Cava de’ Tirreni, la XVII edizione del grande Presepe Vivente alla frazione Sant’Anna nell’antico Borgo Case Trezza, alla presenza del Sindaco Vincenzo Servalli, dell’Assessore Lorena Iuliano, del Presidente del Comitato “Amici del Presepe” Vincenzo Lamberti, accompagnati dai principali protagonisti del presepe, Maria con in braccio il piccolo Gesù e Giuseppe.

“Visitare il presepe di Case Trezza è veramente una emozione unica – afferma il Sindaco Servalli – sicuramente uno dei più belli della nostra regione e non solo. Un impegno incredibile di centinaia di persone animate da un solo sentimento, l’amore per il proprio borgo, l’amicizia e un forte senso di religiosità. A tutti va il mio ringraziamento per questo straordinario momento di grande aggregazione e di un lavoro bellissimo”.



Sei le rappresentazioni, previste nei giorni 26 e 30 dicembre 2023 e 1, 6, 7 e 13 gennaio 2024, con ingresso libero dalle ore 17 alle 21.30, che animeranno tutto il Borgo con i suoi abitanti, oltre 150 personaggi, in una ambientazione suggestiva caratterizzata da scene recitate che ripercorrono la vita dell’epoca ma anche ricordando mestieri oramai dimenticati, una immersione in un paesaggio affascinante, accompagnati da un "cicerone" che spiegherà ai visitatori, suddivisi in gruppi, il significato dei vari personaggi secondo la tradizione napoletana.



“Vi aspettiamo numerosi – afferma il Presidente del Comitato organizzatore Vincenzo Lamberti - per vivere insieme un momento di intensa partecipazione alla nascita di Nostro Signore, ma anche ripercorrendo, come nella più classica tradizione napoletana, mestieri che i nostri giovani non hanno mai visto. Grazie a tutti coloro che hanno collaborato per l'organizzazione e la realizzazione: la Parrocchia di S. Anna, il Comitato Amici del Presepe e l’Amministrazione comunale di Cava de' Tirreni”.