Rifiuti Free, premiata Nocera Superiore con l'81,17% di raccolta differenziata La città si conferma al secondo posto nella classifica dei Comuni virtuosi del Salernitano

Con l’81,17% di raccolta differenziata, registrata nell’anno 2022, Nocera Superiore si conferma al secondo posto nella speciale classifica dei Comuni virtuosi della provincia di Salerno sui 158 censiti.

A certificare la performance è stata Legambiente attraverso il premio di Comune “Rifiuti Free”, ricevuto in occasione dell’Ecoforum Campania, tenendo conto dei dati relativi alla capacità di contenimento della produzione del rifiuto secco indifferenziato.

Per Legambiente sono, infatti, considerati Comuni “Rifiuti Free” quelli dove non solo la raccolta differenziata funziona correttamente, ma anche dove ogni cittadino produce meno di 75 Kg di secco residuo all’anno, ovvero di rifiuti indifferenziati avviati allo smaltimento.

Nel caso di Nocera Superiore la produzione procapite nel 2022 è stata di 66 kg per abitante.

Parla il sindaco

«È un riconoscimento che condividiamo con tutta la comunità e che premia il comportamento virtuoso dei cittadini e l’impegno dell’Amministrazione sul versante della gestione del sistema di raccolta e del servizio – sottolinea il Sindaco Giovanni Maria Cuofano – in tal senso, sull’educazione a differenziata bene stiamo portando avanti anche diverse Campagne informative nelle scuole: di recente lo abbiamo fatto per il corretto smaltimento degli oli esausti che rappresentano, insieme ad altri materiali nobili come la carta ed il mutimateriale, una risorsa preziosa che porta introiti importanti per l’Ente».

Sull’ambiente, in un’ottica più ampia di tutela e valorizzazione, l’Amministrazione Cuofano ha messo a disposizione un’area per la realizzazione di un impianto di selezione del multimateriale e del trattamento del legno e degli ingombranti, con una capacità produttiva di 40mila tonnellate annue di imballaggi e 20mila di ingombranti.

«Riteniamo – aggiunge il Sindaco – che per incentivare una migliore raccolta e conciliarla con l’abbattimento dei costi sia necessario intervenire sulle infrastrutture principali».

Sempre sul fronte ambientale, il primo cittadino sta seguendo passo passo l’avvicinamento a due interventi finanziati dalla Regione Campania con i fondi FESR: le opere di mitigazione del rischio idraulico al torrente Cavaiola per 4.274.759 euro ed il risanamento ambientale con il nuovo impianto di depurazione delle acque in località S.Maria delle Grazie per 2.949.459 euro.