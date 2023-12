Scafati, "Il Sindaco regala ai cittadini un aumento TARI dell'8%" L'attacco dei consiglieri Michele Grimaldi e Francesco Velardo

"Un aumento dell'8% della TARI: è questo il regalo di Natale che il Sindaco e la sua maggioranza hanno fatto trovare sotto l'albero ai cittadini scafatesi" a dirlo sono i consiglieri comunali Michele Grimaldi e Francesco Velardo che continuano: "Contando che il costo medio della gestione del ciclo dei rifiuti è di oltre 207 euro per abitante, ieri sera Aliberti ed i suoi consiglieri comunali hanno votato a favore dell'aumento di 16 euro annui a persona: per una famiglia di 4 individui, quasi 70 euro.

E tutto questo, lo hanno deciso:

1) stabilendo modalità di spazzamento e raccolta che comporteranno una ulteriore diminuzione della raccolta differenziata, già sotto la media provinciale, e che dunque porteranno, oltre al danno ambientale, anche un ulteriore aumento dei costi.

2) votando contro l'emendamento proposto dalle opposizioni, che chiedevano nuove assunzioni a tempo indeterminato, e uno stop all'abuso delle chiamate a tempo determinato e del lavoro precario.

3) con una procedura illegittima, in contrasto alle norme, alle prescrizioni dell' ANAC e dell'Arera, una procedura che segnaleremo all'Autorita nazionale Anti corruzione e a tutti gli altri organismi prepeposti.

Continua il nostro impegno in difesa della Città, e di una Scafati più pulita e al tempo stesso solidale. Per fare questo occorre meno propaganda e meno improvvisazione, ed un Sindaco che abbia voglia di fare il Sindaco, e non l'eterno candidato", concludono i consiglieri.