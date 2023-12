Lega navale di Castellabate dona alla comunità opera "Esercito dei San Gennaro" Consegnata al sindaco Rizzo l’opera del Maestro Alessandro Flaminio

Sta volgendo al termine questo anno così ricco e importante per Castellabate. In questo clima di festa che prepara tutti ad accogliere questo nuovo anno la Lega Navale di Castellabate ha voluto omaggiare la comunità con un dono prezioso.

Ieri mattina presso il Palazzo Municipale il Presidente Marco Mansueto ha donato al Sindaco Marco Rizzo l’opera del Maestro Alessandro Flaminio intitolata l’Esercito dei San Gennaro autografata dallo stesso artista. Un’opera d’arte dall’alto valore spirituale e simbolico che ritrae in uno stile moderno un esercito di San Gennaro a difesa e tutela del bene e della pace. Quest’opera donata per augurare all’intera comunità di Castellabate un nuovo anno ricco di serenità e pace.

“Sono grato e onorato di ricevere quest’opera d’arte. Ringrazio pertanto l’artista Flaminio che ha saputo rappresentare in modo così unico e innovativo un’immagine così sacra e cara a tutti. Un ringraziamento particolare a Marco Mansueto, Presidente della Lega Navale di Castellabate, per il graditissimo dono e per la collaborazione costante e quotidiana” dichiara il Sindaco Marco Rizzo.